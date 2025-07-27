Bursa Orhaneli’de yangın yeniden alevlendi! Tahliye edilen mahalle sayısı 6’ya yükseldi

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yeniden alevlenen yangını söndürme çalışmaları sürerken, Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli 300 nüfuslu Yakuplar Mahallesi ile Harmancık ilçesindeki 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi’nin ardından, 4 mahalle için daha tahliye kararı verildi.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, tedbir amacıyla Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca mahallelerinin de boşaltıldığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin X hesabından yapılan paylaşımda, “Süren orman yangınları sebebi ile Harmancık ilçemizde risk altında olduğu değerlendirilen Çamoğlu, Ilıcaksu ve Dutluca Mahallelerimizin boşaltılmasına, bu köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da köylerden tahliyesine karar verilmiştir.

İştirakimiz BURULAŞ’a ait 16 aracımız ve ekiplerimiz, vatandaşlarımızın tahliyesini sağlamak amacı ile bölgededir.

Dünden bu yana yangınlarla mücadelede fedakarca emek harcayan tüm ekiplere teşekkürü borç biliyor, devam eden söndürme ve soğutma çalışmalarında kolaylık diliyoruz” denildi.

KESTEL'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan Bursa'nın Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde ve Gürsu ilçesinde orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

ORHAN SARIBAL’DAN TEPKİ: ENGEBELİ ARAZİDE KARADAN MÜDAHALE!

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa'daki yangınla ilgili "Bu tür engebeli eğimin yüzde 90'lara vardığı ve kayalıkların olduğu alanlarda siz karadan yangını söndüremezsiniz. Dün akşamdan beri mücadele ediyoruz. Gerçek şu ki, havadan helikopter ve uçak müdahalesi bu kadar zayıf olduğu sürece daha burada yangın devam edecek. Bu işin bütün sorumlusu maalesef iktidarın temel politikaları. Tercihi böyle. Ormanları kaderine terk ettiler" dedi.

Havadan müdahale olmadığı sürece karadan müdahale ile bu yangının sönmeyeceğini ifade eden Sarıbal, şunları kaydetti:

"Dün saat 17.30 civarlarında başlayan yangın ne yazık ki hava müdahalesinin olmamasından dolayı hızlıca yayıldı. Neden bu kadar etkili oldu? Çünkü sıcaklık çok yüksekti. Üç temel neden: nemin düşüklüğü, sıcaklığın yüksekliği ve rüzgar. Yangın, çok hızlı yayıldı. Buralar bizim Samanlı Dağları dediğimiz çoklu dağlar, engebeli ve dağınık bir bitki örtüsü var. Yerleşim alanlarıyla iç içe. Hemen şurada TOKİ var. O kadar mücadele ettik olmasın diye ama yapıldı. Sadece bir belediye başkanının hırsı yüzünden 2 binin üzerinde konut yapıldı. 8 bin insan yaşıyor. Böyle bir yere yerleşim yeri yaptığınızda fırtınayı düşünürsünüz, depremi düşünürsünüz. Elbette yangını düşünürsünüz ama yine de yaptılar. Dün akşam yangın hızlıca yayılınca Karahıdır Köyü tamamen, İğdir Köyü kısmen boşaltıldı. Avdancık köyü kısmen boşaltıldı. O kadar köy boşaltıldı ve etkilendi ki elbette canlılar, küçükbaş hayvanlar vardı, barınaklar vardı, börtü böcek, doğal yaşam, ekolojik yaşam her şey yerle bir oldu.

"TOPLASANIZ 10 KEZ SU ATIMI OLMAMIŞTIR HAVADAN"

Bu dağların şöyle bir özelliği var, bu dağlar olmazsa yağmur yağmaz Bursa'da. Bu dağ kar yağdığı zaman biz o yıl ürünümüzün bereketli olduğunu biliriz. Biz çocukken buralarda hayvancılık yapardık, çobanlık yapardık, maalesef çok üzgünüm. Yenişehir Havaalanı hemen şurada. Kuş uçuşu 30 kilometre. Oradan uçak havalansa 10 dakikada burada. Gemlik Körfezi su alma kapasitesi çok yüksek. Gölbaşı Tatlı Su Barajı var. Yine hemen yakında Ericek Barajı var, Demirtaş Barajı var. Helikopter, bütün bu bahsettiğim su havzalarından suyu çok rahat alabilir. Ama yoklardı, gelmediler. Dünden bugüne kadar toplasanız 10 kez su atımı olmamıştır havadan. Ama yerden çok büyük bir mücadele verildi.

Gerçek şu ki, bu tür engebeli eğimin yüzde 90'lara vardığı ve kayalıkların olduğu alanlarda siz karadan yangını söndüremezsiniz. Dün akşamdan itibaren köylüler, çiftçiler, AFAD, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Yalova, Denizli Belediyeleri geldiler. Bursa'nın bütün belediyeleri geldiler ama yangın sönmedi ve devam ediyor. Bakan açıklama yaptı dedi ki, 'Yangını durdurduk'. Yangın nasıl duruyor burada biliyor musunuz? Artık yanacak bir şey kalmadığı noktada yangın duruyor. Çünkü yanacak çam, bitki, canlı kalmamış oluyor.

Dün bu kadar çabaya rağmen, gece hiçbir hava müdahalesi olmadı. Sabah yangınlar hem dün akşamki yerlerden hem de yeni yerlerden devam etti. Şu anda 50 noktanın üzerinde yangın hareketi var. Hava yoluyla ateş söndürülür. Karayla da var olan közler söndürülür ve yangın biter. Ama bu hiç mümkün olmadı. Şu rüzgar devam ettiği sürece, şu nem olduğu sürece, havadan helikopter ve uçak müdahalesi bu kadar zayıf olduğu sürece daha burada yangın devam edecek.

"23 YILDIR ORMANLARDAN ELDE ETTİĞİNİZ PARAYI NE YAPTINIZ?"

Sarayın 12-13 uçağı var, 7-8 saray var. Bunlara para var. Şu soruyu sizler aracılığıyla sormak isterim, 23 yıldır ormanlardan elde ettiğiniz suntaya dönüşen, ahşaba dönüşen, kısaca ticarete dönüşen o ürünlerin parasını ne yaptınız? O ürünlerden aldığınız parayı uçağa, amenajmana, orman planlamasına yatırsaydınız, yangın yollarının önüne selvi ağaçları dikerek kozalakların atılmasına, uçmasına engel olsaydınız bugün bu olmazdı.

"BU İŞİN BÜTÜN SORUMLUSU MAALESEF İKTİDARIN TEMEL POLİTİKALARI"

Kime suç bulacağım? Rüzgar var diye iklime mi suç bulacağım? Bu işin bütün sorumlusu maalesef iktidarın temel politikaları. Tercihi böyle. Ormanları kaderine terk ettiler. Eğer bu bölgeye yağmur yağmazsa Bursa susuz kalır. Bu dağlarda su olmazsa, kar olmazsa Bursa suyunu bulamaz. Yağmur yağması için orman gerekli. Peki var mı? Maalesef yok.

"TÜRK HAVA KURUMU'NUN UÇAKLARI ŞU ANDA ANKARA'DA BEKLİYORLAR"

Hiçbir yerde yangın tam sönümlenmiş değil. Yaklaşık 10 köyü etkileyen bu yangın devam ediyor. Hiçbiri sönmedi. Sönmüş gözüken yangınlar bir kozalağın hareketiyle tekrar canlanır. Görünürde sadece bir uçak var. 2023 yılında sadece yaklaşık bin 400 orman yangını var. 2024 yılında 2 bin 500 orman yangını var yıl boyunca tespit edilmiş. Ama şu anda temmuzun sonuna doğru gidiyoruz ve 3 bini geçen yangın var. Bu 'tedbir alın' demektir. Türk Hava Kurumu'nun uçakları şu anda Ankara'da bekliyorlar, neden onlardan yardım almıyoruz?

"İŞTE CEHENNEM..."

Öyle bir gün ki yangın dursun diye bekliyoruz. Siyaset yapmak istemiyorum ama hani vatandaşa 'bu dünyada şükredin öbür tarafta cennete göndereceğiz' diyorlar ya cehennemle korkutarak... İşte cehennem. Bu cehennemden kurtulmanın yolu akıldır, bilimdir, ortak mücadeledir, yatırım yapmaktır, bilimsel olmaktır, tedbir almaktır. Maden Kanunu'nu onayladılar. Mera, orman hepsi sözüm ona ülkenin geleceği için yapıldı ama görüyoruz ki daha çok yanacak bu ormanlar. Her şey olabilir. Sen orman yangını söndürmeye hazır olmalısın. Bu ülkenin kaynaklarını bunun için kullanmalısın. Saray için, uçak için, kendi özel uçağın için, cezaevleri için değil. Buraya harcayacaksın. Daha ne söyleyeyim? Kimi nasıl suçlayayım? Ne geldiyse başımıza o saray ve onun bakanlarının ve onların uygulamaları yüzünden geldi. Bunun sorumlusu onlardır."