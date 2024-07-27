Bursa Otokoop’ta korkutan yangın!
Bursa’da 2. el otomobillerin satıldığı Otokoop’ta park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Çıkan yangın 2 otomobile daha sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde bulunan Otokoop’ta park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede 2 otomobile daha sıçradı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında hasar gören otomobillerin, hurda olduğu öğrenildi.
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