Bursa’da 3 katlı binada korkutan yangın!

Bursa’da 3 katlı binanın en üst katında çıkan alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 katın tümü küle dönerken, can kaybı yaşanmadı.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:38
Bursa’da 3 katlı binada korkutan yangın!
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Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’nde bulunan binanın en üst katında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sardı. Yangını fark eden çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


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