Sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Bursa'nın meşhur pideli köfte tarifi

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2024 Perşembe, 16:28
Sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Bursa'nın meşhur pideli köfte tarifi

Bursa’nın gastronomi dünyasına kazandırdığı pek çok lezzet arasında, bol soslu pideli köfte özel bir yere sahiptir. İskender kebabının lezzetiyle yarışan bu geleneksel yemek, tek bir tabakta buluşan sos, yoğurt ve pideli köftenin birleşimiyle hem gözlere hem de damaklara hitap eder. Kendine özgü tarifiyle, sadece Bursa’nın değil, tüm Türkiye’nin sevilen lezzetlerinden biri haline gelmiştir.

Sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Bursa'nın meşhur pideli köfte tarifi

Pideli köfte, özellikle özel domates sosu ile öne çıkar. Bu sos, kıymanın aromasını daha da belirgin hale getirir ve köftelere unutulmaz bir tat katar. Yoğurt ve sosla birlikte sunulan pideler, yemeğe hem doyuruculuk hem de zengin bir lezzet katar. Tereyağı ile hafifçe kızartılmış pideler, köftenin sularını emerek ekstra lezzetli bir hale gelir. Üzerine dökülen tereyağlı domates sosu ise yemeğin tüm bileşenlerini mükemmel bir şekilde bir araya getirir. Peki, sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, Bursa'nın meşhur pideli köfte tarifi...

Sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Bursa'nın meşhur pideli köfte tarifi

PİDELİ KÖFTE TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kıyma

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı galeta unu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1,5 su bardağı su

Servis için:

1 adet domates

2 adet biber

2 adet tırnak pide

1 kase yoğurt

Sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Bursa'nın meşhur pideli köfte tarifi

PİDELİ KÖFTE YAPILIŞI

Köfte için tüm malzemeleri bir kaba alın ve yoğurun.

Köfteye şekil verin ve üzerini streçleyip dolapta dinlendirin.

Sos için yağı eritin. 

Salçayı da ekleyip kavurun.

Üzerine suyu ekleyip kıvam alınca altını kapatın.

Biberleri ve domatesi közleyin. 

Köfteleri yanmaz yapışmaz bir tavaya aktarın.

Pideleri küp küp kesip servis tabağına alın.

Köfteleri az yağda arkalı önlü kızartın.

Üzerine sosu ekleyip pideleri ıslatın. 

Yanına biberleri domatesi ve yoğurdu ilave edin. 

En üste köfteleri dizin ve sostan biraz da köftelerin üzerine döküp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Pideli köfte pideli köfte tarifi yöresel lezzet yöresel lezzetler yöresel mutfak yöresel ürün yöresel yemek Bursa köfte köfte tarifi

En Çok Okunan Haberler