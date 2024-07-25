Sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Bursa'nın meşhur pideli köfte tarifi

Pideli köfte, özellikle özel domates sosu ile öne çıkar. Bu sos, kıymanın aromasını daha da belirgin hale getirir ve köftelere unutulmaz bir tat katar. Yoğurt ve sosla birlikte sunulan pideler, yemeğe hem doyuruculuk hem de zengin bir lezzet katar. Tereyağı ile hafifçe kızartılmış pideler, köftenin sularını emerek ekstra lezzetli bir hale gelir. Üzerine dökülen tereyağlı domates sosu ise yemeğin tüm bileşenlerini mükemmel bir şekilde bir araya getirir. Peki, sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, Bursa'nın meşhur pideli köfte tarifi...