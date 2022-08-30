Bursa Teknik Üniversitesi’nde yangın paniği

Bursa Teknik Üniversitesi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

İHA
30 Ağustos 2022 Salı, 17:05
Bursa Teknik Üniversitesi’nde yangın paniği
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Yangın, saat 15.40 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Teknik Üniversitesi binasının dış cephesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevlerin çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


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