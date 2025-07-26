Bursa yanıyor, alevler büyüdü: Tahliyeler başladı!

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.​​​​​​​

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da ekiplere destek vererek yangına müdahale ediyor.

YURTTAŞLAR ALEVLERDEN KAÇTI

Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı.

Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz" denildi.

TAHLİYELER BAŞLADI

Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı.

Yangının yerleşim yerlerine hızla ilerleme kaydettiği aktarılıyor.

OTOYOL KAPATILDI, İĞDİR MAHALLESİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın söndürme çalışmaları Orhaneli ilçesinde devam ederken, Kestel’de başlayarak Gürsu ilçe sınırlarına kadar ulaşan yangın nedeniyle Karahıdır Mahallesi’nde bulunan 170 hane, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tedbir amaçlı AFAD ekipleri tarafından tahliye ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediyeye bağlı otobüslerin vatandaşların tahliyesi için hazır olduğu ve Vakıf Bera Spor tesislerinin yangından etkilenen vatandaşların konaklamasına uygun hale getirildiği bildirildi.

Yangın nedeniyle patlama sesleri de duyulduğu belirtilirken, Bursa- Ankara Otobanı ulaşıma kapatıldı. Yoldaki sürücüler geri gönderiliyor. Öte yandan Kestel'in İğdir Mahallesi de tahliye ediliyor.