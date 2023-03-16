Bursa’da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, arkadaşını bıçakladı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 10:47

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 10:47

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi’nde meydana gelen olayda 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10. sınıf öğrencisi Berat A. okul içinde birbirlerine hakaret ederek, tartıştı.

Diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı. Okuldan çıktıktan sonra tekrardan karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.’yi kalça kısmında bıçakladı.

Yusuf E. ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Yusuf E.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.’yı yakalamak için soruşturma başlattı.