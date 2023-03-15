İstanbul'da veliler okul önünde eylem yaptı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 15:24

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 15:45

İstanbul Kartal'da 750 öğrencinin öğrenim gördüğü Medine Tayfur Sökmen İlköğretim Okulu'nda İstanbul Valiliği tarafından depreme karşı güçlendirme çalışması başlatıldı.

Öğrenciler, misafir olarak başka okullara gönderildi. Geçen yıl ekim ayında başlayan ve nisan ayında bitmesi beklenen güçlendirme çalışmaları devam ederken, öğrenci velileri, binanın sağlam olmadığını iddia ederek okulun yıkılıp tekrar yapılmasını istedi.

Okul önünde toplanan yaklaşık 100 veli ve öğrenciler okulları yıkılmayacaksa misafir edildikleri okulda kalmak istediklerini belirtti.

"BAŞTAN YAPILANMASINI İSTİYORUZ"

Velilerden biri olan Neriman Yıldırım, "Bu okul çok eski bir okul. Yaklaşık 50-60 yıllık bir okul. 2 bloktan oluşuyor. Bir blok 15 sene önce güçlendirilmiş. Diğeri tamamen depreme dayanıksız. Yaklaşık 90 santimetre temeli olan, yığma bir bina. Güçlendirildiği söyleniyor. Okula girdik, gezdik, baktık, güçlendirilmiş hali bile son derece ürkütücü. Yaklaşık 750 tane öğrencisi olunan bir okul. Nisan ayında güçlendirilme bittiği için bizi tekrar okula gönderecekler. 750 veli de çocuğunu bu okula göndermeyecek. Biz yıkılıp tekrar baştan yapılanmasını istiyoruz. Eğer yıkılıp yapılmayacaksa da şu an misafir olduğumuz okulda eğitim hayatımıza devam etmek istiyoruz. Biz dilekçeler yazdık. Güçlendirildiği için tekrar gelip denetimden geçecek. Ama şu anda denetimden geçmedi" dedi.