Bursa'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
Bursa’da hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun İ.T.’yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ekipler, kısa sürede İ.T.’yi merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi’nde gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirdi.
Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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