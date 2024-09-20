Bursa'da metro tellerinde yürüyen şahıs alarmı

Bursa'da metro tellerinde yürüyen kadının yanından metro geçti, izleyenlerin yüreği ağzına geldi. Polis tarafından ikna edilen kadın polis merkezine götürüldü.

Bursa'da metro tellerinde yürüyen şahıs alarmı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 09:57

Bursa,Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahıs, metro tellerinde yürüdü. Telde yürüyen şahsın yanından geçen metro ise yürekleri ağza getirdi. Kadın daha sonra üst geçide çıkarak intihar etmeye çalıştı. Kendi canını hem de trafiği tehlike atan şahsı polis ikna etti.


Etiketler: #Bursa #intihar #Tehlike

İlgili Haberler

Silahını vermemek için intihara kalkıştı

Silahını vermemek için intihara kalkıştı
Kanser ağrılarına dayanamayan emekli polis memuru intihara kalkıştı

Kanser ağrılarına dayanamayan emekli polis memuru intihara kalkıştı
Karaman’da intihara kalkışan kadını polis ikna etti

Karaman’da intihara kalkışan kadını polis ikna etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler