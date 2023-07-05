Bursa'da 200 yıllık çınar ağacı caddenin ortasına devrildi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gövdesi kuruyan 200 yıllık çınar yola devrildi. Agacın bulunduğu cadde, bir süre ulaşıma kapandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde gövdesi kuruyan 200 yıllık çınar, saat 06.30 sıralarında yola devrildi.
İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir alan ekipler, ağacın dallarını keserek yoldan kaldırdı. Kapanan cadde de çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
"CAN KAYBI YAŞANMADI"
Celal Ağırbaşlılar, ağacın büyük bir gürültü ile devrildiğini belirterek "Bu ağaçlar, zamanla çürüyor. Belediye bakımlarını yapıyor ama çok şükür, can kaybı yaşanmadı. Bu olay, insanların yoğun olduğu zamanda da olabilirdi. Bu bölgede, insan yoğunluğu çok oluyor" dedi.
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