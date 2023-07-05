Bursa'da 200 yıllık çınar ağacı caddenin ortasına devrildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gövdesi kuruyan 200 yıllık çınar yola devrildi. Agacın bulunduğu cadde, bir süre ulaşıma kapandı.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 08:30
Bursa'da 200 yıllık çınar ağacı caddenin ortasına devrildi
Abone Ol google-news

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi'nde gövdesi kuruyan 200 yıllık çınar, saat 06.30 sıralarında yola devrildi.

İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir alan ekipler, ağacın dallarını keserek yoldan kaldırdı. Kapanan cadde de çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

"CAN KAYBI YAŞANMADI"

Celal Ağırbaşlılar, ağacın büyük bir gürültü ile devrildiğini belirterek "Bu ağaçlar, zamanla çürüyor. Belediye bakımlarını yapıyor ama çok şükür, can kaybı yaşanmadı. Bu olay, insanların yoğun olduğu zamanda da olabilirdi. Bu bölgede, insan yoğunluğu çok oluyor" dedi.


Bursa Cadde ağaçlar ağaç çınar

İlgili Haberler

Zeytin ağaçları göz göre göre yandı

Zeytin ağaçları göz göre göre yandı
Bodrum’da RES isyanı: Yanan alanlar ağaçlandırılsın

Bodrum’da RES isyanı: Yanan alanlar ağaçlandırılsın
Dünyanın en derin kanyonunda Özgürlük Anıtı'ndan daha uzun bir ağaç keşfedildi

Dünyanın en derin kanyonunda Özgürlük Anıtı'ndan daha uzun bir ağaç keşfedildi

En Çok Okunan Haberler