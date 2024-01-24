Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Yeni Mahalle istikametine giden Remzi Uçar (56) yönetimindeki 16 NH 573 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Birol Türk (42) idaresinde bulunan 16 PD 842 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Uçar'ın otomobili şarampole uçarken, Birol Türk'ün kullandığı otomobil ise, karşı yönden gelen Alper Kışhan (31) yönetimindeki 16 LVE 40 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Meydana gelen zincirleme kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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