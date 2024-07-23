Bursa'da 3 ayrı fabrikada yangın!

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 3 fabrikaya sıçradı.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:08
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Bursa'nın, Yıldırım ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin alevlere köpükle de müdahale ettiği yangının, geri dönüşüm tesisinde çıkıp, yakındaki kağıt-elfay fabrikası ile strafor ve tekstil dokuma fabrikalarına sıçradığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı, yangını gece görüşlü termal kameralı drondan alınan olay yerin görüntüsü ile de takip etti.

Öte yandan yangının çıktığı Vakıf Mahallesi'ne gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaları yerinde takip etti.


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