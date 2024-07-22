Şarköy’de yangın: 35 dönüm zeytinlik ile 600 dönüm tarım alanı zarar gördü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan yangında 35 dönüm zeytinlik ile 600 dönüm tarım alanı zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 16:48
Şarköy’de yangın: 35 dönüm zeytinlik ile 600 dönüm tarım alanı zarar gördü
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Şarköy'ün Kirazlı Mahallesi'nde makilik alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve helikopterler sevk edildi.

Karadan ve havadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 35 dönüm zeytinlik ile 600 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Kirazlı Mahallesi muhtarı Lütfü Akşar, yangının mera olarak kullandıkları bölgeden başladığını ve elektrik tellerinden çıkan kıvılcımdan kaynakladığını düşündüklerini söyledi. Akşar, alevlerin üzüm bağları ve kiraz bahçelerine ulaşmadan söndürüldüğünü söyledi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. 

 


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