Oyun oynayan çocuklar garajda yangın çıkardı
Bolu’da 3 katlı boş dairenin garaj kısmında oyun oynayan çocuklar tarafından yangın çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Karamanlı Mahallesi Mutlu Sokak’ta 3 katlı boş dairenin garaj kısmında yangın çıktı.
İddiaya göre, oyun oynayan çocuklar tarafından garajda yangın çıkardı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, alevlere teslim olan garajı söndürdü.
Çocukların garajda oyun oynadıklarını ifade eden Halil Şengüleç, "Bu mahallenin çocukları garajda oyun oynuyor. Biz bu durumdan rahatsızız. Evimin mutfak kısmından dumanları fark ederek ihbarda bulundum. Geçen seferde çocukları ateş yakarken yakalamıştık" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- İşte son anket sonuçları...
- 7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi!
- Mimar Selim Bey: Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- 'Yüksek sıcaklık' uyarısı: Kavrulacağız!
- Emniyet müdüründen işten çıkarılan işçilere ziyaret