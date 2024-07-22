Oyun oynayan çocuklar garajda yangın çıkardı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 14:59

Güncelleme: 22.07.2024 - 15:32

Karamanlı Mahallesi Mutlu Sokak’ta 3 katlı boş dairenin garaj kısmında yangın çıktı.

İddiaya göre, oyun oynayan çocuklar tarafından garajda yangın çıkardı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alevlere teslim olan garajı söndürdü.

Çocukların garajda oyun oynadıklarını ifade eden Halil Şengüleç, "Bu mahallenin çocukları garajda oyun oynuyor. Biz bu durumdan rahatsızız. Evimin mutfak kısmından dumanları fark ederek ihbarda bulundum. Geçen seferde çocukları ateş yakarken yakalamıştık" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.