Van’da apartman yangını: 40 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma: 24.07.2024 - 09:00

Güncelleme: 24.07.2024 - 09:00

Vali Mithatbey Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 112 Acil Çağrı Merkezine düşen ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece saat 01.20 sıralarında başlayan yangına 5 araç ve 18 itfaiye personeliyle müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşları da tahliye etti.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle boşaltılan binadaki 40 kişi dumandan etkilenirken, durumu kötü olan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.