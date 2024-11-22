Bursa’da 3. kattaki dairede korkutan yangın!
Bursa’da 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan alevler tüm daireyi sardı. O anlar kameraya yansırken, itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan apartmanın 3.katında elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı.
Alevleri gören çevredekiler hemen 112 ekiplerine bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınırken, yurttaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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