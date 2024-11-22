Sivas'ta dershanede yangın faciası: Matematik öğretmeni ölü bulundu!
Örtülüpınar Mahallesi'ndeki 4 katlı bir dershanede çıkan yangın sonrası, matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut, ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Örtülüpınar Mahallesi'nde Selçuklu Sokak üzerinde bulunan 4 apartmanın en üst katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alev ve dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın, binadaki diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
ÖĞRETMEN ÖLÜ BULUNDU
Yangın sonrası itfaiye ekipleri dershane içerisinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede dershanede sahibi ve matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut (47) ölü bulundu. Bulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öğretmenin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı dökerken, Bulut'un bazı günler dershanede oluşturduğu odada kaldığı öğrenildi.
Cafer Başar Bulut'un kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
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