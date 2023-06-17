Bursa'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. katın merdiven boşluğundan zemin kata düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17.06.2023 - 12:48
Bursa'da 3. kattan düşen bebek ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'taki 3 katlı bir binada meydana gelen olayda, 1 yaşındaki Adnan A., kapısı açık unutulan evin merdiven boşluğuna çıktı.

Emekleyerek merdivenlerin bulunduğu kısma gelen bebek, merdiven boşluğundan aşağı düştü.

3'üncü kattan giriş kattaki beton zemine düşen Adnan bebek ağır yaralandı.

Merdiven boşluğunda ailesi tarafından hareketsiz yatarken bulunan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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