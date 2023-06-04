Ivan Bebek'ten Fenerbahçe itirafı!

Yayınlanma: 04.06.2023 - 10:54

Güncelleme: 04.06.2023 - 10:54

Fenerbahçe'nin 2016'da UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesine neden olan Hırvat hakem Ivan Bebek emekliliğe ayrılırken önemli itiraflarda bulundu.

Sporx'in derlediği habere göre, ülkesinde röportaj veren Ivan Bebek, 23 yıllık kariyerinde değiştirmek istediği tek maçın Fenerbahçe - Braga karşılaşması olduğunu belirtti.

"KARİYERİMDE SİLMEK İSTEDİĞİM TEK MAÇ"

Hırvat hakem Fenerbahçe ile ilgili itiraflarda bulunurken şu sözleri paylaştı:

"Kariyerimden silmek istediğim tek maç şüphesiz Fenerbahçe ile Braga arasında oynanan o maç olurdu. O maç kariyerinde büyük bir leke bıraktı ve bu kararı verdiğim için üzgünüm. Keşke o zamanlar VAR olsaydı. VAR geldiğinden beri duyguları öldürdüğü söyleniyor ama benim aklıma hemen o maç geliyor. Belki de kariyerim çok daha farklı olurdu.

"HERKES MEMNUN KALMIŞTI"

2012 yılında da Fenerbahçe'nin Marsilya ile oynadığı maçı yönetmiştim. O maçın yönetiminden herkes memnun kalmıştı ama Türk medyası benim golü vermediğimi iddia etti ama sonradan izlediğinizde topun çizgiyi geçmediği çok açıktı."

Öte yandan Bebek, 46 yaşında emekli olduktan sonra VAR hakemi olarak görevine devam edeceğini açıkladı.