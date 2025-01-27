Bursa’da 4 büyüklüğünde deprem: Naci Görür’den korkutan ‘stres biriktiriyor’ uyarısı!
Bursa’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Görür söz konusu fayın ne zaman deprem üreteceğinin bilinmediğini söyleyerek “Bu zon yavaş stres biriktiriyor” ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şunları yazdı:
“Nilüfer/Bursa’da 4,1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük)1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir.”
Nilüfer/Bursa’da 4,1 deprem oldu. Sağ yönlü Uluabat Fay zonu içinde. Bu zon yavaş stres biriktiriyor. En son büyük depremi (7’den büyük)1855 yılında oluşturdu. Büyük can ve mal kaybına sebep oldu. Bu fayların ne zaman deprem üreteceğini bilmyoruz. Ayrıntılı incelenmesi gerekir. pic.twitter.com/bDgfI3EDEj— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 27, 2025
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