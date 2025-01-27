AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında deprem (27 Ocak 2025)

AFAD, Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında deprem (27 Ocak 2025)
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 18:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İzmir'in Çeşme ilçesine 92 km uzaklığındaki depremin derinliği ise 14.83 km olarak kaydedildi.

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Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi

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