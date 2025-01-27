AFAD duyurdu: Ege Denizi açıklarında deprem (27 Ocak 2025)
AFAD, Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İzmir'in Çeşme ilçesine 92 km uzaklığındaki depremin derinliği ise 14.83 km olarak kaydedildi.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [92.99 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2025-01-27
Saat:18:06:39 TSİ
Enlem:38.705 N
Boylam:25.31556 E
Derinlik:14.83 km
Detay:https://t.co/YBxS5oqkt8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #Ege Denizi
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