Soba nedeniyle yangın çıktı! Yaşlı kadın alevlerin arasında can verdi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan çıktığı ileri sürülen ev yangınında alevlerin arasında kalan yaşlı kadın, can verdi.
Yangın, Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hayriye Aysel'e (79) ait bir evde ısınmak için yakılan sobadan kaynaklandığını ileri sürülen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Acıpayam itfaiyesinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken, içeri giren ekipler Hayriye Aysel'in cansız bedeni ile karşılaştı.
Yanarak can veren Aysel'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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