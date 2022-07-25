Bursa'da 5. kattan düşen Asel bebek, hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 5’inci katındaki balkondan düşen Asel Aladağ (1), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:02
Bursa'da 5. kattan düşen Asel bebek, hayatını kaybetti
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Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi’nde, 25 Temmuz Pazartesi öğle saatlerinde Asel Aladağ, apartmanın 5’inci katında bulunan evlerinin balkonun oynadığı sırada aşağı düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin düşen bebek, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asel bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Bursa bebek İnegöl
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