Bursa’da 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Bursa’da 5 katlı binanın dış cephe çalışmasını yaptığı sırada iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:32
Bursa’da 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak’ta 5 katlı bir binanın dış cephe çalışmasını yapan Muhammet Gök (36), dengesini kaybederek iskelenin en üst katından aşağıya düştü.

Olayı gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Gök’ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


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