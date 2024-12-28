İstanbul'da film gibi olay! Narkotik TIR'ının önünde uyuşturucu bağımlısı taklidi yaptılar: 'Hayata neşe katmak istedim...'

Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:58

Güncelleme: 28.12.2024 - 12:08

Kayabaşı Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde, park halinde olan narkotik TIR'ının önüne gelen iki kişiden biri uyuşturucu madde bağımlısı taklidi yapmaya başladı.

Arkadaşı olan diğer kişi ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Başakşehir Mobil Park polisi, bağımlı taklidi yapan kişinin özel bir üniversitede Mimarlık bölümü öğrencisi Berat Berke T. (21) olduğunu onu cep telefonuyla kaydeden kişinin ise yine özel bir üniversitede aynı bölümü okuyan Düzgüncan B. (23) olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Devam eden çalışmalarda iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'ANI KALMASI İÇİN VİDEOYA ÇEKTİM'

Şüphelilerden Düzgüncan B.'nin ifadesinde, "Caminin önüne geldiğimizde orada Narko TIR'ı gördük. Şaka maksadıyla arkadaşım Berke de TIR'ın önünde garip hareketler yapmaya başladı. Ben de anı kalması için videoya çektim. Bu videoyu kendime ait olan sosyal medya hesabıma attım. Şaka amaçlı çekip paylaştım, hayatın sıkıcılığına bir nebze de olsa neşe katmak istedim. Kimseyi yanıltmak ve yöneltmek maksadı gütmedim" dediği öğrenildi.

'KİMSEYİ YANILTMA AMACIMIZ YOKTU'

Berat Berke T. ise ifadesinde, “Şaka amaçlı video çekmek istedik. Ben TIR'ın önüne geçip bazı hareketler yapmaya başladım. Düzgüncan'da video çekmeye başladı. Sosyal medyada paylaştık. Şaka amaçlı çektik. Kimseyi yanıltmak ve yönlendirme amacımız yoktu" dediği bilgisine ulaşıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyette 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan adli işlem yapılan 2 şüpheli, savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Suç kayıtları olmadığı öğrenilen 2 şüpheliden Berat Berke T.'den uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti için polis eşliğinde hastanede kan alındığı öğrenildi.