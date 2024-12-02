Bursa'da 8 katlı iş hanında yangın paniği! 1 saatte söndürüldü...
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 8 katlı iş hanının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir iş hanının çatısında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alınarak, söndürüldü. İş hanının çatı kısmında hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: #Bursa
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