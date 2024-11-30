Bursa'da yol verme kavgası: Otobüs şoförünün görevine son verildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle yaşanan kavga kameralara yansıdı. Kavganın ardından özel halk otobüsü şoförünün görevine son verildi.
Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
GÖREVİNE SON VERİLDİ
Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından İnegöl Ulaşım A.Ş. (İNULAŞ) yönetimi, özel halk otobüsü şoförünün görevine son verdi.
Etiketler: #adnan menderes #otobüs #özel halk otobüsü
En Çok Okunan Haberler
-
- Son ankette çarpıcı sonuç
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- Belediye Başkanı'nın yeni partisi belli oldu
- İddia: Havalimanı el değiştirdi
- ORC'den dikkat çeken seçim anketi
- İsrail’in yeni cephesi: Halep
- Erdoğan eleştiride bulunmuştu...
- 27 milyar TL'lik servet çöpe gitmişti...
- Gözaltına alınan çok sayıda isim hakkında karar