Bursa'da yol verme kavgası: Otobüs şoförünün görevine son verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle yaşanan kavga kameralara yansıdı. Kavganın ardından özel halk otobüsü şoförünün görevine son verildi.

Bursa'da yol verme kavgası: Otobüs şoförünün görevine son verildi
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İHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 22:57

Olay, İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Özel halk otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Sosyal medyada paylaşılan videonun ardından İnegöl Ulaşım A.Ş. (İNULAŞ) yönetimi, özel halk otobüsü şoförünün görevine son verdi.


Etiketler: #adnan menderes #otobüs #özel halk otobüsü

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