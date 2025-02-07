Bursa'da acı olay: Çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın öldü
Bursa’da konteynerden çöp aldıktan sonra geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 1. Okul caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında , M.B. idaresindeki 16 BCT 851 plakalı kamyon, cadde üzerinde bulunan çöp konteynırından çöpleri aldı.
Caddede dönmek üzere geri manevra yapan kamyon arkasında bulunan Nuriye Tan’ı (66) fark etmeyerek ezdi. Gürültü sesini duyan şoför, ileri manevra yapınca acı manzara ortaya çıktı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 66 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför M.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Bursa
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