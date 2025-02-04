Bursa'da oto aksesuar işletmesinde korkutan yangın!

Osmangazi ilçesinde oto aksesuar üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'da oto aksesuar işletmesinde korkutan yangın!
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:40

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kemerçeşme Mahallesi'nde bulunan oto aksesuar işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve bitişikteki işletmelerin zarar görmemesi için çalışmasını sürdürüyor.


Etiketler: #Bursa #oto #servis #Yangın

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