Bursa'da acı olay: Lise öğrencisi yaşam mücadelesini kaybetti

Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:50

Güncelleme: 19.10.2024 - 10:51

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda geçirdiği kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Sarıkaya, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öğrencinin cenazesinin, Emek Adnan Menderes Camisi'nde bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından Hasköy Kent Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, "Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencimiz Zeynep Naz Sarıkaya, trafik kazası sonucu tedavi görmüş olduğu hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 9 Ekim'de, ehliyetsiz olduğu öne sürülen E.Ş'nin kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpmıştı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedilen olayda Sarıkaya ağır yaralanmış, sürücü ise çıkarıldığı hakimlikçe "bilinçli taksirle yaralama" suçundan tutuklanmıştı.