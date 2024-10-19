Bursa'da feci olay: Makineye elini kaptıran işçinin 3 parmağı koptu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Gazcılar Sokakta faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde, işçi Burhan T.(29), ahşap kesimi yapmaya başladı.
Kesim sırasında bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptıran Burhan T.’nin 3 parmağı koptu. Durumu farkeden diğer işçiler, Burhan T.’yi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Yaralı ilk tedavinin ardından parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #Bursa Uludağ Üniversitesi #Bursa
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