Bursa'da açılışa özel indirimde izdiham yaşandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev eşyası satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenleyince izdiham yaşandı.

İHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 12:29
Abone Ol google-news

Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenledi.

İndirimi duyan insanlar sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı.

Yoğunluk bir saat sonra normale döndü. 


Bursa izdiham ucuzluk

İlgili Haberler

İstanbul’da market açılışında 'indirim' izdihamı

İstanbul’da market açılışında 'indirim' izdihamı
Kupa finali öncesi izdiham: 2 ölü çok sayıda yaralı

Kupa finali öncesi izdiham: 2 ölü çok sayıda yaralı
Diyarbakır'da gece yarısı 'ucuzluk' izdihamı

Diyarbakır'da gece yarısı 'ucuzluk' izdihamı

En Çok Okunan Haberler