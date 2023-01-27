Bursa'da açılışa özel indirimde izdiham yaşandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev eşyası satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenleyince izdiham yaşandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenledi.
İndirimi duyan insanlar sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.
Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı.
Yoğunluk bir saat sonra normale döndü.
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