Kupa finali öncesi izdiham: 2 ölü çok sayıda yaralı
Irak'ın Basra kentinde, Körfez Ulusları Kupası kapsamında oynanacak final maçı öncesi oluşan izdihamda 2 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.
Irak'ta bugün oynanacak Körfez Kupası final maçı öncesinde ortalık karıştı. Irak ve Umman'ı karşı karşıya getirecek maçın oynanacağı Basra Stadyumu'nun çevresinde izdiham yaşandı. 2 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.
El Cezire'nin haberine göre, Irak İçişleri Bakanlığı, kupa finali öncesinde yaşanan izdihamda 2 kişinin öldüğünü ve 80 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bir sağlık görevlisi, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının hayati tehlikeyi henüz atlatamadığını söyledi.
izdiham, bileti olmayan binlerce taraftarın final maçını izlemek amacıyla Basra Kent Stadı dışında toplanması sebebiyle gerçekleşti.
Bir AFP fotomuhabiri, "izdiham başladığında turnikeler hala kapalıydı" dedi.
BREAKING ???? : At least two people have been killed and dozens injured in a stampede at a stadium in Basra, southern #Iraq pic.twitter.com/pZF33UUTN1— Zaid Ahmd ? (@realzaidzayn) January 19, 2023
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