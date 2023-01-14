İstanbul’da market açılışında 'indirim' izdihamı
İstanbul Pendik’te bir AVM içerisindeki zincir market açılışa özel indirim yapınca adeta izdiham yaşandı. Kampanyayı duyan ve indirimden faydalanmak isteyen yurttaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul Pendik'te bir AVM içerisinde bulunan zincir market, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Haberi alan yurttaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde sıraya girdi.
Kepenklerin açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı. Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyen yurttaşlar alışveriş arabası almak için adeta yarıştı. Market içinde ise adım atacak yer kalmadı. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları zor anlar yaşadı.
'BAYAĞI İZDİHAM VARMIŞ'
Aykut Öztürk isimli bir yurttaş "Televizyon almaya geldim. Piyasa fiyatı 8-9 bin liraydı. Burada televizyonu 5 bin liraya aldım. Daha fiyatlara bakmadım. Böyle ummuyordum ama bayağı izdiham varmış. Yarım saat önce geldim, anca girebildim" diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- 'Devlet Bey öldürülmeme izin vermez'
- '10'dan fazla başkan AK Parti'ye geçiyor'
- Erdoğan'ın danışmanı ağzını bozdu
- Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar
- Erdoğan-Esad görüşmesi Moskova’da...
- Turan ile 'Soylu' diyaloğunu anlattı
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan açıklama
- Taksi yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı
- Çiğ inek sütüne rekor zam