İstanbul’da market açılışında 'indirim' izdihamı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 13:46

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 13:46

İstanbul Pendik'te bir AVM içerisinde bulunan zincir market, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Haberi alan yurttaşlar, açılıştan saatler önce AVM önünde sıraya girdi.

Kepenklerin açılmasıyla kapının önünde kuyruk oluşturanlar içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı. Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyen yurttaşlar alışveriş arabası almak için adeta yarıştı. Market içinde ise adım atacak yer kalmadı. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları zor anlar yaşadı.

'BAYAĞI İZDİHAM VARMIŞ'

Aykut Öztürk isimli bir yurttaş "Televizyon almaya geldim. Piyasa fiyatı 8-9 bin liraydı. Burada televizyonu 5 bin liraya aldım. Daha fiyatlara bakmadım. Böyle ummuyordum ama bayağı izdiham varmış. Yarım saat önce geldim, anca girebildim" diye konuştu.



