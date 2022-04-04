Zeytinburnu'nda bir erkek kız kardeşine sopayla saldırdı
İstanbul Zeytinburnu'nda bir kadın sokakta çocuklarıyla yürürken bir anda ağabeyi tarafından sopalı saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan erkeğin ise gözaltına alındığı ancak kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi.
Olay, geçen çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İstanbul Zeytinburnu'nda sokak ortasında bir kadın çocuklarının gözü önünde ağabeyi tarafından sopalı saldırıya maruz bırakıldı.
Sokak üzerinde 2 çocuğuyla birlikte yürüyen Hazal G., bir süre sonra durup cep telefonuyla konuşmaya başladı. O esnada kadının ağabeyi Hikmet K. elinde fırça sopasıyla kardeşine doğru koştu. Bir anda kadına vurmaya başlayan Hikmet K. ilk hamlesinde kadının eline vurarak telefonunu parçaladı.
SOPAYI ÜZERİNDE KIRIP KADINI BAYILTTI
Ardından defalarca kadının vücuduna ve kafasına vuran saldırgan onu bayılttı. Aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran kadın, yere yığılarak hareketsiz şekilde kaldı. Çocuklarının gözü önünde kadına dehşeti yaşatan ve üzerinde sopayı kırdığı görülen adam çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
Kadının çocukları başına gelerek onu kendine getirmeye çalışırken, o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
KADIN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİNCE SERBEST KALDI
Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kadının emniyete giderek şikayette bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan ağabey Hikmet K.’yı yakaladı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi.
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