Bursa'da apartman yöneticisi cinayeti! 'Tükürdüğü için öldürdüm'

Yayınlanma: 09.01.2025 - 10:10

Güncelleme: 09.01.2025 - 10:10

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, apartman yöneticisi Hasan Şahin, kapı önüne ayakkabı bırakmama konusunda tartıştığı komşusu Mustafa Çikin’i, kullandığı servis aracıyla çarptıktan sonra 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olayla ilgili yargı sürecinde savcı, Şahin için "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Sanık, duruşmadaki savunmasında öfkesine gerekçe olarak komşusunun yüzüne tükürmesini gösterdi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Hasan Şahin’in apartman yöneticisi olarak komşusu Mustafa Çikin’i ayakkabılarını kapının önüne koymaması konusunda uyardığı, bu sebeple taraflar arasında husumet oluştuğu öğrenildi.

Cinayet günü Şahin’in, Çikin’in bisikletiyle işe giderken kendisini takip ettiğini iddia ettiği, ardından çıkan tartışmada Şahin’in bıçakla Çikin’i 30 yerinden yaraladığı belirtildi. Savcı, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Şahin, olayın ani geliştiğini ve komşusunun yüzüne tükürmesinin öfkesine neden olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.