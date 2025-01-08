Cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı!

Kocaeli'nde "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olan S.E. adlı hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Cinayet suçundan aranan hükümlü yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 17:53

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.E. (45) operasyonla yakalandı.

S.E., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



Etiketler: #ceza #kasten öldürme #kocaeli #firari

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