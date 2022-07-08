Bursa'da at yarışları sırasında kavga çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde at yarışları sırasında piste giren kişiler arasında kavga çıktı.

AA
08 Temmuz 2022 Cuma, 17:36
Bursa'da at yarışları sırasında kavga çıktı
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Osmangazi Hipodromu'ndaki Süleyman Çelebi Koşusu sırasında 8 ve 3 numaralı atların ilgilileri, koşu sırasında faul yapıldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar pist üzerinde birbirini darbetti. 

Kavga eden taraflar, çevredeki yurttaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.


Osmangazi at yarışı kavga
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