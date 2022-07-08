Bursa'da at yarışları sırasında kavga çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde at yarışları sırasında piste giren kişiler arasında kavga çıktı.
Osmangazi Hipodromu'ndaki Süleyman Çelebi Koşusu sırasında 8 ve 3 numaralı atların ilgilileri, koşu sırasında faul yapıldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar pist üzerinde birbirini darbetti.
Kavga eden taraflar, çevredeki yurttaşlar tarafından sakinleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.
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