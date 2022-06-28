Gazi Koşusu şampiyonu jokey Özcan Yıldırım, bu büyük zaferi Cumhuriyet’e anlattı: ‘Son 200 metre uzun bir yol gibi geldi’

28 Haziran 2022 Salı, 07:00

Bir Gazi Koşusu’nu daha geride bıraktık. Harika bir gün geçirdik. Muhteşem organizasyon vardı. Emeği geçenlere buradan kocaman teşekkür. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen derbide şampiyonluğun yeni sahibi Secret Power’la birinciliğe uzanan jokey Özcan Yıldırım. Özcan’nın bindiği safkan dişi diye belki Zala Bey ve Final Dance kadar ilgi görmedi ama başarılı jokey atını taktiksel anlamla öyle güzel koşturdu ki hem Secret Power’a güvenenleri mahcup etmedi, hem atın sahibi Emrah Karamazı’ya büyük ödül kazandırdı hem de ‘Yıldırım’ ailesine en güzel armağan olarak Gazi Kupası’nı kaldırmanın mutluluğunu yaşattı.

‘CUMHURİYET’E TEŞEKKÜR EDERİM’

Dün Özcan Yıldırım’a ulaşmak öyle kolay olmadı. Ne de olsa başarının baş mimarıydı. Kardeşi Abbas bakıyordu zaman zaman telefonlarına. Röportaj yapacağımı ilettim. Kısa sürede Özcan dönüş yaptı. Ben sorularıma başlamadan zaferin sahibi, öncelikli olarak gazetemize Gazi Koşusu’na gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Sonra mini bir sohbete koyulduk.

‘HİÇ HEYECANLI DEĞİLDİM’

Yarış öncesini ve şampiyonlukla biten koşuyu anlatır mısın?

Özcan Yıldırım: Ata bindiğimde heyecanım yoktu, çünkü kendisine inanıyor, güveniyorum. Starting box’a girerken biraz huysuzluk gösterdi. Tedirgin oldum. Neyse ki bu uzun sürmedi, kısa sürede sakinleştirdim. Üzerimdeki tek baskı uzun zamandır bu büyük koşuyu kazanamamamdı. Yarış içinde kaybedeceğimi bir an dahi düşünmedim. Sadece sonlara doğru anlık içeriye sapar gibi oldu çabuk toparladım. O son 200 metre hiç bitmeyecek uzun yol gibi geldi.

‘PRENSESİMİZ MAHCUP ETMEDİ’



Bu büyük derbiyi kazandın neler hissettin?

Özcan Yıldırım: Onurlandım gururlandım. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu koşuyu kim kazanmak istemez. Harika bir kalabalık vardı. Hep böyle bir kalabalığın karşısına çıkmak istiyordum. Nihayet yıllar sonra bunu gerçekleştirdim. Çevremdeki insanlara bu Gazi Koşusu bayanların senesi olacak diyordum. Gördüğünüz gibi prensesimiz bizi mahcup etmedi. Hepimize ekstra mutluluk verdi.

(Özcan Yıldırım, Siirtli bir ailenin evladı. Yıldırım, 20 yıllık kariyerindeki en özel şampiyonluk olan Gazi Koşusu zaferini annesine armağan ediyor.)



ŞENLENDİRİCİ VE ALTUN İLE KUTLAMA

Şampiyonluk gecen nasıl geçti?

Özcan Yıldırım: Veliefendi’den ayrıldıktan sonra atın ilgilileriyle yemek yemeye gittim. Ascot’la Anafartalar Koşusu’nu kazanan jokey arkadaşım Tolga Yıldız da eşlik etti. Ascot’un sahibi de aynı. Yemekten sonra sanatçı Hakan Altun ağabey aradı, Yeniköy’deki evine çağırdı. Kıramadım gittim. Hüsnü Şenlendirici ile kapıda alkışlayarak karşıladılar ve kısa müzik ziyafeti verdiler. Eve döndüm, ev kalabalık adım atacak yer yok. Annemle, kardeşlerimle, kızımla, akrabalarımla kucaklaştım. Hiçbirinin sesleri çıkmıyordu. Belli ki çok bağırmışlar. Bir süre sohbet ettik. Artık geç olmuştu, dağılma vakti gelmiştir dedim. Herkes kendi evine döndü.

‘ÜÇLÜ TAÇ’ İÇİN ANKARA’DA



Gazi Koşusu ile birlikte daha önce Dişi Tay Deneme Yarışı’nı kazanan Secret Power, Ankara Koşusu’nda da birinci gelirse ‘Triple Crown’ (üçlü taç) kazanan Türk atçılık tarihindeki ilk kısrak olacak. Özcan Yıldırım, “At yolculuk sırasında eğer bir sorun yaşamazsa Triple Crown’u kazanırız” diyor. Triple Crown, 3 yaşlı tayların klasik yarışlarından 3 tanesini (Dişi veya Erkek Tay Deneme, Gazi Koşusu, Ankara Koşusu) kazanması durumunda verilen bir ödül.