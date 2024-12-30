Bursa'da Atatürk anıtına 'tokat atan' çocuğa gözaltı

Bursa'da Atatürk ve silah arkadaşlarının tasvir edildiği anıta çıkarak heykele tokat atan 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Bursa'da Atatürk anıtına 'tokat atan' çocuğa gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:53

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının tasvir edildiği anıta çıkan, heykellerden birine tokat atıp, kulağını çeken 16 yaşındaki K.Y. gözaltına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde K.Y., Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'ndayken tasvir edilen anıtın üzerine çıktı.

Heykellerden birinin yanağına tokat atıp, kulağını çeken şüpheli, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. 


Etiketler: #Atatürk #Atatürk Anıtı

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