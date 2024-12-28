Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza: Seferler durduruldu
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler durdu.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Bu arada, teknik arıza nedeniyle seferlerin durduğu metrodan inen yolcuların raylarda yürümeleri ve diğer duraklarda bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
#MetroDuyuru #M1A #M1B— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 28, 2024
Seferler Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı istasyonları arasında tehirli olarak yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/o5YzGVKgLI
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