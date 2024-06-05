Bursa’da AVM bahçesinde yangın: Ağaçlık alan alev alev yandı

Bursa’da Nilüfer ilçesinde bulunan alışveriş merkezinin bahçesinde yangın çıktı. Korku dolu anlar yaşatan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 00:08
Bursa’da AVM bahçesinde yangın: Ağaçlık alan alev alev yandı
Abone Ol google-news

Merkez, Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevler ağaçları sararken, yangını görenler hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

Polis yangının çıkış nedenini araştırırken, yangın anı ise kameraya yansıdı.


Alışveriş merkezi haberleri Alışveriş haberleri ağaç haberleri

İlgili Haberler

Kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan taksici, mesleğini bıraktı: 'Travmayı atlatamadım'

Kaldırım taşıyla saldırıya uğrayan taksici, mesleğini bıraktı: 'Travmayı atlatamadım'
AVM’de intihar girişimi

AVM’de intihar girişimi
Marmara Forum, Forum İstanbul... 9 büyük AVM için konkordato talebi

Marmara Forum, Forum İstanbul... 9 büyük AVM için konkordato talebi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler