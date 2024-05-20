AVM’de intihar girişimi
Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezinde (AVM) bir kişi, ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Bayrampaşa’da bulunan bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, M.K. isimli bir adam AVM’nin ikinci katından bilinmeyen bir nedenle atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.
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