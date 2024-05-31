Marmara Forum, Forum İstanbul... 9 büyük AVM için konkordato talebi

Toplam 28 milyar lira borç yüzünden Marmara Forum ve Forum İstanbul dahil 9 AVM için konkordato süreci başlatılırken yıllık 100 milyona yakın ziyaretçiye sahip AVM’leri satın almak için 3 grubun adı geçiyor

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 12:23
Marmara Forum, Forum İstanbul... 9 büyük AVM için konkordato talebi
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Aralarında Forum İstanbul ve Marmara Forum’un da bulunduğu 9 AVM için 28 milyar TL borcu yüzünden konkordato kararı alındı.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi; Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Çamlık, Forum Aydın, Forum Erzurum, Forum Kapadokya, Forum Ankara, Gordion ve Forum Magnesia’nın sahibi olan ve aynı isimle anılan şirketler için bir yıllık kesin süre verdi.

Bu sürede alacaklıların şirketler aleyhine icra takibi yapması mümkün olmayacak.

Gazete Oksijen'in haberine göre, Şirketler bir yıllık sürede alacaklılarla ödeme projelerini müzakere edecek ve bir yılın sonunda yapılacak toplantıyla AVM’lerin kaderi belirlenecek.

3 GRUP SATIN ALMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

9 AVM ile ilgili hukuki süreç devam ederken diğer taraftan bu AVM’leri satın almak için de bazı grupların girişimleri bulunuyor.

Gayrimenkul piyasasından edinilen bilgilere göre alıcılar arasında Yeni Gimat GYO, Nata Holding ve Rönesans GYO’nun adı geçiyor. 


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