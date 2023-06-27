Düşüşe geçti: İSKİ barajların doluluk oranını paylaştı
İstanbul'da kurak geçen kış aylarının ardından havaların da ısınmaya başlamasıyla baraj doluluk oranları da düşüşe geçti.
İstanbul'da kış aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kalmasının ardından kentteki barajların doluluk oranı merak konusu olmaya devam ediyor.
İSKİ'nin verilerine göre, 27 Haziran Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45'in altına inerek yüzde 44,49 oldu.
Buna göre, Alibey Barajı yüzde 24.69, Büyükçekmece Barajı yüzde 27.91, Darlık Barajı yüzde 60.68, Elmalı Barajı yüzde 37.42, Istrancalar Barajı yüzde 31.27, Kazandere Barajı yüzde 4.64, Ömerli Barajı yüzde 75.79, Pabuçdere Barajı yüzde 3.66, Sazlıdere Barajı 28.61 ve Terkos Barajı yüzde 36.35 oranında dolu.
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