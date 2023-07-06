Bursa'da 'bıçaklı' park kavgası: 2 yaralı, 4 gözaltı
Bursa'da park sorunu nedeniyle çıkan tartışmada, yabancı uyruklu 4 şüphelinin bıçaklı saldırısına uğrayan Ahmet Murat (52) ve oğlu Awıs Murat (29) yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde toptan gıda işiyle uğraşan Suriye uyruklu Ahmet Murat ve oğlu Awıs Murat, ürün indirmek için minibüsü kaldırım kenarına park etti.
Bu sırada otomobiliyle gelen Suriye uyruklu 4 şüpheli ile Ahmet ve Awıs Murat arasında park sıkıntısı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesiyle 4 şüphelinin saldırısına uğrayan Ahmet Murat boynundan, Awıs Murat ise bacağından bıçaklandı. Şüpheliler, park halindeki minibüsün de camlarını kırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan baba ve oğlu, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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