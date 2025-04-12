Adana işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı!

Kozan ilçesindeki konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı yatakhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kısa süre söndürüldü.

Adana işçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı!
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DHA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 11:08

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yatakhaneden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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