Bursa'da bir kişi tek yaşadığı evinde ölü bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, tek yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Küplüpınar Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Muhammet Aydın'dan (30) haber alamayan yakınları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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