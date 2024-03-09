Bursa'da toplu taşımada elektrikli otobüsler göreve başladı: Teslim edilen ilk araçlar Karsan e-ATA oldu

Bursa'da toplu taşımada elektrikli otobüsler göreve başladı: Teslim edilen ilk araçlar Karsan e-ATA oldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:38
Bursa'da toplu taşımada elektrikli otobüsler göreve başladı: Teslim edilen ilk araçlar Karsan e-ATA oldu
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Avrupa’nın elektrikli dönüşümünde büyük rol oynayan Karsan yurtiçinde de gücünü artırıyor. Bu kapsamda Bursa'nın ilk elektrikli otobüsleri de markaya ait oldu.

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla Avrupa’nın toplu taşıma altyapısını elektriklendiren Karsan, Türkiye’deki çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 2 adet e-ATA satışı gerçekleştiren Karsan, kentin ilk elektrikli otobüslerini fabrikada düzenlenen törenle teslim etti. 

Bursa’daki varlığını 750 araca yükselten Karsan, Burulaş parkındaki araç sayısını da 87’ye çıkarmış oldu. Teslimat töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hem büyükşehir belediyesi hem de özel sektör bünyesinde elektrikli araçlarla alakalı dönüşümü adım adım ilerleteceğiz. Bu projenin halka tüm Türkiye’ye yayılacağına inanıyorum” dedi. 

'JAPONYA'DAN ABD'YE...'

Karsan’ın dünya genelinde toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde öncü rolünü devam ettirdiğini ifade eden Karsan CEO’su Okan Baş ise “Bu kapsamda Japonya’dan ABD’ye kadar çok geniş bir coğrafyada faaliyetlerimiz devam ediyor. Avrupa’dan sonra Türkiye’deki elektrikli dönüşümünde de öncü konumdayız. 23 ülkede 1000’den fazla elektrikli aracımız ile dünya şehirlerinin toplu taşımasını elektriklendirmeye devam ediyoruz. Kendi şehrimiz Bursa’nın da toplu ulaşımdaki ilk elektrikli otobüsleri için Karsan’ı tercih etmesi bizi ayrıca gururlandırdı” diye konuştu.

Karsan’ın Bursa’daki fabrikasında düzenlenen teslimat töreni, aralarında Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Burulaş Genel Müdürü Kürşat Çapar, Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı, Karsan CEO’su Okan Baş, Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Satış Müdürü Adem Metin ve çok sayıda belediye çalışanları, özel halk otobüsü yöneticileri ve Karsan çalışanlarının bulunduğu geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Bu işbirliği ile Karsan e-ATA’lar, Bursa’da hizmet veren ilk elektrikli otobüsler olmuş oldu. Bursa’daki varlığını 750 araca yükselten Karsan, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (Burulaş) parkındaki araç sayısını da 87’ye çıkarmış oldu. 

YILIN OTOBÜSÜ SEÇİLDİ

Karsan e-ATA’nın Avrupa’da kendini kanıtlamış bir model olduğunu vurgulayan Okan Baş, ayrıca şu ifadelerde bulundu: 

“e-ATA, Sustainable Bus Awards’ta şehir içi ulaşım kategorisinde ‘Yılın Otobüsü’ ödülünü kazanan bir modelimiz. Aracımız İtalya, Romanya gibi ülkelerde yolcu taşımaya devam ediyor. Karsan olarak ilk elektrikli aracımız olan e-JEST’i 2018’de tanıttık ve hemen 2019’da satışa sunduk. Ardından diğer elektrikli araçlarımız e-ATAK ve e-ATA geldi. Kısa sayılabilecek bu 5 yıllık süreçte elektrikli araçlar toplam araç satış ciromuzun yüzde 80’ine ulaşmış durumda.” 

KARSAN E-ATA ÖZELLİKLERİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen 12 metrelik Karsan e-ATA’lar, 27 oturan, 43 de ayakta yolcu kapasitesine sahip. Yüzde 100 yerli üretime sahip araçlar tam alçak taban özelliği ile yaşlı ve engelli bireylerin erişimine kolaylık sağlıyor. Bursa’da hizmet verecek olan Karsan e-ATA’lar 3 saatlik şarj süresi ile 450 kilometre yol yapabiliyor.


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